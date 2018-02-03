تنفيذ مناورة قتالية في منطقة اليابسة – راشيا بحضور العماد قائد الجيش

الجمعة, 22 حزيران 2018

نفّذت وحدات من فوج التدخل السادس بمشاركة القوات الجوية ولواء المشاة الثالث والطبابة العسكرية وعناصر من الدفاع المدني، بحضور قائد الجيش العماد جوزاف عون وعدد من كبار الضباط، تمريناً تكتياً يحاكي مهاجمة مجموعة إرهابية متحصّنة في منطقة اليابسة والقضاء عليها، وقد استخدمت خلاله الذخيرة الحيّة بواسطة الدبابات والأسلحة الصاروخية والرشاشات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.

ويأتي هذا التمرين في إطار الاستعداد للتدخل الفاعل في مختلف الظروف القتالية.