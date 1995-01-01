توزيع الدفعة الشهرية الأولى من الهبة الأميركية على عناصر الجيش اللبناني

الجمعة, 23 حزيران 2023

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بدأ توزيع الدفعة الشهرية الأولى من أصل ٦ دفعات من الهبة الأميركية ضمن "برنامج دعم عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي" بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP عبر شركة OMT، وذلك بالتساوي على جميع العسكريين.

وشكر قائد الجيش العماد جوزاف عون الولايات المتحدة على هذه المبادرة القيّمة تجاه الجيش اللبناني، مثمّنًا مساندتها للبنان وجيشه ومساهمتها في تخفيف وطأة الأزمة الراهنة.