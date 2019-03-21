توزيع المرشحين المؤهلين لتنفيذ الاختبارات الخطية على القاعات في الكلية الحربية

الأربعاء, 23 تشرين الأول 2019

توزيع المرشحين المؤهلين لتنفيذ الاختبارات الخطية على القاعات في الكلية الحربية