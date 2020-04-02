الخميس, 30 نيسان 2020

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

باشرت وحدات الجيش عملية توزيع المساعدات الاجتماعية على سائقي السيارات العمومية في كل المحافظات اللبنانية، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء ووفقا للّوائح التي وردت إلى قيادة الجيش.

وعلى كل سائق يستوفي الشروط ولم يرد اسمه ضمن اللوائح الموزعة على البلديات، المبادرة إلى الاتصال بالبلدية أو بمركز الاتصال Call center في قيادة الجيش، على الأرقام التالية:

05456944

05456963

05456976

05956153

05958780

وتتخذ الوحدات المنفذة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا خلال عملية تسلم المساعدات.