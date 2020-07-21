توزيع المساعدات الغذائية على العائلات المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت

الأحد, 09 آب 2020

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

باشرت مديرية التعاون العسكري المدني في الجيش عملية توزيع الحصص الغذائية على العائلات المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت.

تأتي هذه الحصص من ضمن المساعدات المقدمة من الدول الصديقة، وقد قامت مديرية القوامة في الجيش بالتعاون مع عدد من المتطوعين المدنيين بفرزها وتوضيبها في حصص جاهزة للتوزيع.

وتم توزيع 1500 حصة غذائية في ملعب بلدية برج حمود وملعب مدرسة الفرير الجميزة وأحد المراكز العسكرية في الكرنتينا.

على ان تستكمل عملية التوزيع في الأيام المقبلة.