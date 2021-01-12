توزيع تعويضات على المواطنين المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت

الأربعاء, 17 شباط 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 17/ 2/ 2021، إستأنفت وحدات الجيش المعنية عملية توزيع التعويضات على المواطنين المتضررين جراء إنفجار مرفأ بيروت، وقد تم توزيع مبلغ وقدره 6.445.100.000 ليرة لبنانية. وبلغ عدد الوحدات السكنية التي استفادت من هذه التعويضات والمصنفة متوسطة ودون المتوسطة 687 وحدة سكنية موزعة على مناطق (الكرنتينا، مار مخايل، الجميزة، كورنيش النهر، الجعيتاوي، ساسين، المدور، الرميل، الروم، رزق، العدلية، تباريس، برج حمود، الواجهة البحرية لساحل الدورة، ومنطقة عين المريسة).

وسيتم إستكمال توزيع المساعدات يوم غد في المناطق المذكورة أعلاه باستثناء منطقة عين المريسة.