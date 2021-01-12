توزيع تعويضات على المواطنين المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت

الجمعة, 26 شباط 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 26 / 2 / 2021، تابعت وحدات الجيش المعنية عملية توزيع التعويضات على المواطنين المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت، وقد تم توزيع مبلغ وقدره 4.677.000.000 ليرة لبنانية. وبلغ عدد الوحدات السكنية التي استفادت من هذه التعويضات والمصنفة متوسطة ودون المتوسطة 721 وحدات سكنية موزعة على مناطق (مينا الحصن، البوشرية، سن الفيل، برج حمود، الكرنتينا، الأشرفية، الجعيتاوي، ساسين، المدور، الرميل، الروم، تباريس، الواجهة البحرية لساحل الدورة، خندق الغميق، الباشورة وزقاق البلاط).

وسيتم استئناف توزيع المساعدات بتاريخ 1 / 3 / 2021 في المناطق المذكورة أعلاه.