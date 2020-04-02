توضيح حول إشكال بين عنصر من مديرية المخابرات وإحدى الفتيات في منطقة الرينغ – مبنى برج الغزال

السبت, 13 حزيران 2020

تداول ناشطون عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي فيديو عن إشكال بين عنصر من مديرية المخابرات وإحدى الفتيات في منطقة الرينغ – مبنى برج الغزال.

يهمّ قيادة الجيش أن توضح أن الفيديو المتداول يعود لعنصر من مديرية المخابرات كان مكلّفاً بمهمة حفظ أمن المتظاهرين، ويحاول تصوير توقيف إحدى الناشطات وتدعى (ز.أ.ح) لدى قوة من مكافحة الشغب. فما كان من الناشطة إلّا أن قامت بالتهجّم على العنصر المذكور، وتمكنت من الاستيلاء على هاتفه ورميه وتحطيمه بالكامل وتهديده بالقتل، موجهةً له كلمات نابية تمس بعرضه وكرامته، ما دفعه إلى القيام بردة الفعل الظاهرة في الفيديو المتداول.

إن قيادة الجيش إذ تحرص على حفظ أمن المتظاهرين وحقهم في التظاهر وتحرص على عدم الإعتداء على ممتلكات وأعراض الآخرين، تؤكد رفضها أي تطاول على العسكريين وأي تصرف يمسّ بكراماتهم ومعنوياتهم.