توضيح حول توقيف عدد من القصّر في منطقة حمّانا

الأحد, 24 تشرين الثاني 2019

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

تداول بعض وسائل الإعلام خبراً عن توقيف مديرية المخابرات عدداً من الفتية القصّر في بلدة حمانا بسبب قيامهم بتمزيق صور فخامة رئيس الجمهورية.

يهم قيادة الجيش أن توضّح أن مديرية المخابرات لم توقف هؤلاء بل تسلّمتهم من بلدية حمانا بعدما أوقفتهم شرطتها التي كانت تقوم بدوريات مكثّفة بعد سلسلة حوادث شهدتها المنطقة وقيام مجهولين بإحراق مبنى أوجيرو، ومحاولة إحراق مركز التيار الوطني الحر.

والتزاماً بالتعليمات فإن مديرية المخابرات قامت بتسليم هؤلاء الفتية وهم (ن.غ) 12 عاماً، (أ.ح) 15 عاماً، (أ.أ) 15 عاماً، (ش.غ) 19 عاماً، والسوري (ر.أ) 18 عاماً، إلى الشرطة العسكرية التي سلّمتهم بدورها إلى قوى الأمن الداخلي استناداً لإشارة القضاء المختص.