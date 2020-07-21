توضيح حول ما تتناقله بعض وسائل الإعلام عن مفاوضات الترسيم

الخميس, 29 تشرين الأول 2020

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

تعمد بعض وسائل الإعلام ومنذ انطلاق الجولة الأولى من التفاوض التقني غير المباشر لترسيم الحدود البحرية مع العدو الاسرائيلي، إلى نشر تحليلات ومعلومات تنسبها تارة إلى رئيس الفريق اللبناني المفاوض وطوراً إلى أحد أعضاء هذا الفريق أو إلى أشخاص تزعم أنهم على تواصل معه.

إن قيادة الجيش إذ تؤكد التزام رئيس وأعضاء الفريق المفاوض التام والكلّي بتعليماتها لجهة عدم التصريح أو تسريب أية معلومات حول جلسات التفاوض، تدعو وسائل الإعلام إلى وعي دقة الأمر وعدم نشر أية معلومات ونسبها إلى رئيس وأعضاء الفريق.

وتؤكد قيادة الجيش أن المعلومات الرسمية المتعلقة بجلسات التفاوض تصدر حصراً عنها وتُعمم عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية كما يتمّ توزيعها على وسائل الإعلام.