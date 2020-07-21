توضيح حول وجود كميات من نيترات الأمونيوم في منطقة الدكوانة

الخميس, 27 آب 2020

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي خبراً يزعم وجود كميات من نيترات الأمونيوم في منطقة الدكوانة.

توضّح قيادة الجيش، أنه ونتيجة الكشف الذي أجرته على المكان المشار إليه على أنه يحتوي مواد نيترات الأمونيوم، تبين أنه مستودعات لشركة لبنانية تحتوي على كميات كبيرة من أكياس الطحين موضوعة في عهدتها لصالح وزارة الاقتصاد، وهي مقدمة كمساعدات إنسانية من الأمم المتحدة لتوزيعها على المطاحن.