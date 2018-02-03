توضيح خبر ورد في بعض وسائل الإعلام حول ضبط مستودع يحتوي أسلحة ومتفجرات قرب وزارة الدفاع الوطني

الخميس, 05 تموز 2018

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه التوضيح الآتي:

أوردت بعض وسائل الإعلام خبراً يتعلق بضبط مستودع قرب وزارة الدفاع الوطني، يحتوي أسلحة ومتفجرات بالإضافة إلى كمية من المخدرات.

يهمّ قيادة الجيش أن توضح أنه، على أثر خلاف عقاري بين شخصين حول ملكية المستودع المذكور، تدخلت قوة من الأمن الداخلي وعملت على فضّ الإشكال وفتح تحقيق، وتبين وجود كمية من الذخائر في المستودع المذكور.

وبناءً على إشارة القضاء المختص، تمّ تكليف الشرطة العسكرية بإجراء التحقيقات اللازمة في ما خص الذخائر، حيث تمّ الكشف عليها من قبل الخبير العسكري، فتبين أنها عبارة عن /7/ رمانات دخانية، وكمية من الذخائر الخفيفة، جميعها غير صالحة وقديمة العهد، دون العثور على أي متفجرات أو مواد مخدرة.

تدعو قيادة الجيش وسائل الإعلام إلى توخّي الدقة، والعودة إليها للتثبّت من صحة الخبر قبل نشره.