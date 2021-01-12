توقيع إتفاقية تعاون بين قيادة الجيش والجمعية اللبنانية لفرسان مالطا

الثلاثاء, 29 حزيران 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 29 / 6 / 2021، تم توقيع اتفاقية تعاون بين قيادة الجيش والجمعية اللبنانية لفرسان مالطا. وقد مثل قيادة الجيش اللواء الركن الياس الشاميه ووقع عن الجمعية رئيسها السيد مروان صحناوي.

وتقدم الجمعية بموجب الإتفاقية معدات وأدوات طبية وأدوية لمستوصف الملازم الأول الشهيد جورج أبو صعب -رأس بعلبك بالإضافة إلى تأمين عناصر بشرية لإدارة عمل المستوصف وتشغيله.