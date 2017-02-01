توقيع اتفاقية بين وزارة الدفاع الوطني وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان

الخميس, 30 كانون الثاني 2020

أقيم قبل ظهر اليوم في ثكنة سعيد الخطيب – حمانا، حفل توقيع رسمي لمذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع الوطني وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان حول المساعدة التي تقدمها هذه القوات في مجال الأنشطة المتعلقة بإزالة الألغام للأغراض الإنسانية. وقّع الاتفاقية كلّ من رئيس المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام العميد الركن جهاد البشعلاني ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وقائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء Stefano Del Col، بحضور عدد من سفراء الدول ورؤساء الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال إزالة الألغام والقنابل العنقودية بالإضافة إلى شخصيات رسمية وعدد من الضباط.

وختاماً أُقيمَ حفل كوكتيل في المناسبة.