توقيع اتفاقية بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة الخارجية الفرنسية في ثكنة سعيد الخطيب - حمانا

الجمعة, 13 كانون الأول 2019

أقيم في ثكنة سعيد الخطيب - حمانا، حفل توقيع اتفاقية بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة الخارجية الفرنسية حول تطوير المدرسة الإقليمية لنزع الألغام لأهداف إنسانية في لبنان في إطار مشروع الاتحاد الأوروبي.

حضر الاحتفال العميد الركن جهاد بشعلاني رئيس المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام ممثلاً العماد جوزاف عون قائد الجيش، والمستشارة الأولى في السفارة الفرنسية السيدة Salina Grenet CATALANO وممثل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السيدRobert KRENGEL ، إلى جانب عددٍ من الضباط. ثمّ وقّع الاتفاقية كلّ من العميد الركن بشعلاني عن وزارة الدفاع الوطني والسيدة CATALANO عن الجانب الفرنسي.

وقد ألقى ممثل قائد الجيش كلمة أكّد فيها أهمية التعاون المستمرّ بين الأطراف في مجال نزع الألغام، وثمّن دور الدولة الفرنسية والاتحاد الأوروبي في تطوير عمل المدرسة.

كما ألقى كلّ من السيدة CATALANO والسيد KRENGEL كلمتين نوّها فيهما بالجهود المبذولة والإنجازات المحققة في مجال نزع الألغام في لبنان، مؤكدَين ثبات الدولة الفرنسية والاتحاد الأوروبي في استمرار تأمين الدعم للجيش اللبناني لتنظيف جميع المناطق والبقع الملوّثة بالألغام.