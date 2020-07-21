الثلاثاء, 28 تموز 2020

تم قبل ظهر اليوم في قيادة الجيش ـــ اليرزة توقيع اتفاقية تعاون أكاديمي بين الجيش اللبناني والمعهد العالي للأعمال (ESA)، تتضمن تبادل المعارف والخبرات التقنية في عدة مجالات علمية، وإعداد برامج ودورات تدريبية وتنظيم ندوات ومحاضرات ونشاطات مختلفة. كما تشمل تسهيلات خاصة للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين وعائلات العسكريين الشهداء. وقّع الاتفاقية عن قيادة الجيش قائد الجيش العماد جوزاف عون وعن المعهد مديره العام السيد ماكسانس دويو.

وقد شكر العماد عون إدارة المعهد على هذه الخطوة، معتبراً أن التعاون مع الجامعات والمعاهد الوطنية يحتل مركزاً متقدّماً ضمن الاستراتيجية التعليمية في الجيش، لما يقدّمه من فُرَص ثمينة أمام العسكريين لكي يتابعوا تحصيلهم العلمي ويطوّروا معارفهم.

من جهته أعرب السيد دويو عن اعتزازه بتوقيع الاتفاقية، لافتاً إلى أنها تنسجم مع المبادئ العلمية والأكاديمية للمعهد، وتوجّهاته القائمة على التعاون مع المؤسسة العسكرية لما فيه خير الوطن وأبنائه.