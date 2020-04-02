الأربعاء, 17 حزيران 2020

تم قبل ظهر اليوم في قيادة الجيش ـــ اليرزة توقيع اتفاقية تعاون بين الجيش اللبناني والجامعة اللبنانية الأميركية (LAU)تتضمن تسهيلات خاصة للعسكريين. وقع الاتفاقية عن الجانب اللبناني قائد الجيش العماد جوزاف عون وعن الجامعة رئيسها البروفيسور جوزيف جبرا، في حضور عدد من الضباط ووفد من إدارة الجامعة.

وعبّر البروفيسور جبرا عن الاعتزاز بتوقيع اتفاقية تعاون مع المؤسسة العسكرية لأن الرسالة التي تجمع الجامعة والجيش واحدة، وهدفها خدمة الوطن، مثنياً على دور الجيش في حماية لبنان وشعبه ومقدّراً جهود قيادة الجيش في تشجيع العسكريين لمتابعة تحصيلهم العلمي. ونوّه بالتضحيات التي يبذلها في الحفاظ على الأمن والاستقرار، لأنّه ركنٌ أساسيٌ من أركان الدولة والمجتمع.

من جهته، شكر العماد عون رئيس الجامعة على هذه المبادرة، وأكد أنه يشجّع جميع العسكريين على متابعة التحصيل العلمي والثقافي، الذي يوسّع الآفاق الفكرية والقدرة على التحليل المنطقي، وأكّد أن كل زيادة في مستوى التعليم سوف تنعكس إيجاباً على أداء المؤسسة العسكرية خصوصاً لجهة اتخاذ القرارات وتقدير الموقف بطريقة سليمة وعلمية، كما تنعكس على إنتاجية الجيش. وقال: "إن العسكري ليس فقط رجل أمن بل رجل فكر وعلم وهذا ما نسعى إلى تكريسه."

وفي الختام تمّ التوقيع على الاتفاقية وتبادل الدروع التذكارية.