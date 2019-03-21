الجمعة, 20 كانون الأول 2019

تم قبل ظهر اليوم في قيادة الجيش ـــ اليرزة توقيع اتفاقية تعاون بين الجيش اللبناني والجامعة اللبنانية الدولية (LIU) تتضمن تسهيلات خاصة للعسكريين. وقع الاتفاقية عن الجانب اللبناني قائد الجيش العماد جوزاف عون وعن الجامعة رئيسها النائب والوزير السابق عبد الرحيم مراد بحضور عدد من الضباط ووفد من إدارة الجامعة.

وأكد النائب مراد أنّ الجامعة تقدر التضحيات التي يقدّمها الجيش في الحفاظ على الأمن والاستقرار، لأنّه ركنٌ أساسيٌ من أركان الدولة والمجتمع.

من جهته، شكر العماد عون رئيس الجامعة على هذه المبادرة، وأكد أنه من جهته يشجّع جميع العسكريين على متابعة التحصيل العلمي والثقافي، الذي يوسّع الآفاق الفكرية وقدرة التحليل المنطقي ويساعد في اتخاذ القرارات.

وفي الختام تمّ تبادل الدروع التذكارية.