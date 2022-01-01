الخميس, 03 آذار 2022

تم قبل ظهر اليوم في قيادة الجيش – اليرزة توقيع اتفاقية تعاون بين الجيش اللبناني وجامعة سيدة اللويزة (NDU) تتضمن تسهيلات لجميع ضباط ورتباء وأفراد الجيش في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، والموظفين المدنيين في الملاك "أ" وعائلاتهم، وعائلات الشهداء والمعوّقين والمتوفين "الذين كانوا في الجيش" المنتسبين إلى الجامعة. وقع الاتفاقية عن الجانب اللبناني قائد الجيش العماد جوزاف عون وعن الجامعة رئيسها الأب بشارة الخوري بحضور عدد من الضباط ووفد من إدارة الجامعة.

ولفت الأب الخوري إلى أنّ هذه الاتفاقية هي أبعد من عقد بين فريقين بل هي تجسيد لعلاقة راسخة في إطار رسالة مشتركة بين جامعة اللويزة والجيش، مؤكداً أنّ القوة والمعرفة هما أسلوبان متلازمان لحماية الوطن.

من جهته، شكر العماد عون إدارة الجامعة على هذه المبادرة مشدّداً على أهمية متابعة التحصيل العلمي لما في ذلك من أثر إيجابي على الانتاجية على صعيد الوطن بشكل عام وعلى المؤسسة العسكرية بشكل خاص.