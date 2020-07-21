توقيع بروتوكول أكاديمي بين الجيش اللبناني والجامعة العربية المفتوحة (AOU)

الأربعاء, 04 تشرين الثاني 2020

تمّ بتاريخ 4 /11 /2020 في قيادة الجيش ـــ اليرزة توقيع بروتوكول تعاون أكاديمي بين الجيش اللبناني والجامعة العربية المفتوحة (AOU). وقّع الاتفاقية عن الجانب اللبناني قائد الجيش العماد جوزاف عون وعن الجامعة رئيستها الدكتورة يارا عبدالله بحضور عدد من الضباط ووفد من إدارة الجامعة.

وقد عبّر العماد عون عن تقديره لرئيسة الجامعة على هذه المبادرة مشدّداً على الاهتمام الذي توليه قيادة الجيش لمسألة متابعة الضباط والعسكريين تحصيلهم العلمي والتي تُعتبر ضرورة في استكمال مسيرة التقدم والازدهار ومواكبة التطور العلمي الذي يشهده العالم في المجالات كافة.

من ناحيتها نوّهت رئيسة الجامعة بالدور الذي تقوم به المؤسّسة العسكرية الضامن للأمن والاستقرار.