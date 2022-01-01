توقيع بروتوكول تعاون أكاديمي بين الجيش اللبناني وجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية

الثلاثاء, 14 حزيران 2022

تم توقيع بروتوكول تعاون أكاديمي بين قيادة الجيش وجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية، يتضمن تقديم تسهيلات خاصة للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، وعائلات العسكريين الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة والمتوفين، والموظفين المدنيين في ملاك الجيش.

وقّع البروتوكول كل من قائد الجيش العماد جوزاف عون ورئيس مجلس أمناء جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت الدكتور فيصل سنو، الذي عبّر عن الاعتزاز بتوقيع بروتوكول التعاون مع المؤسسة العسكرية، مثنياً على دور الجيش وتضحيات عسكريّيه في سبيل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

من جهته، شكر العماد عون الدكتور سنو على هذه المبادرة، وجدد التأكيد على تشجيعه العسكريين لمتابعة تحصيلهم العلمي، لما لذلك من انعكاس إيجابي على المؤسسة العسكرية وأفرادها.