توقيع بروتوكول تعاون أكاديمي بين الجيش والجامعة اللبنانية الكندية (LCU)

الأربعاء, 25 تشرين الثاني 2020

تم توقيع بروتوكول تعاون أكاديمي بين الجيش من جهة والجامعة اللبنانية الكندية (LCU) من جهة أخرى، تضمّن تسهيلات خاصة للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، وعائلات العسكريين الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة والمتوفين، والموظفين المدنيين والمتعاقدين.

وقّع البروتوكول كل من قائد الجيش العماد جوزاف عون ورئيس الجامعة اللبنانية الكندية الدكتور روني أبي نخله الذي نوّه بالتضحيات التي تقدمها المؤسسة العسكرية لافتاً إلى أن توقيع هذا البروتوكول يمثّل تجسيداً لعلاقات التعاون الأكاديمي بين الجامعة والجيش، لتحقيق رسالتهما المشتركة في خدمة الوطن.

من جهته، أعرب العماد عون عن شكره وتقديره العميق للجامعة معتبراً أن التحصيل العلمي مكوّن أساسي من مكونات تميّز العسكريين والضباط، ويسهم في صقل معارفهم لتحسين مستوى أدائهم الوظيفي.