الأربعاء, 02 أيلول 2020

جرى بتاريخ 2 /9 /2020 الساعة 11.00، توقيع بروتوكول تعاون بين الطبابة العسكرية وجمعية فرسان مالطا في قيادة الجيش-اليرزة، بحضور عضو المجلس العسكري اللواء الركن الياس شامية ممثّلاً قيادة الجيش، ورئيس جمعية فرسان مالطا في لبنان السيد مروان صحناوي، وعدد من أعضاء الجمعية وضباط الجيش اللبناني. تضمّن البروتوكول دعم مستوصف بلدة رميش العسكري، عبر الاستفادة من القدرات الاستشفائيّة للمركز الطبي العائد للجمعية المذكورة، بغية تأمين الخدمات الطبية لأكبر عدد ممكن من المستفيدين.