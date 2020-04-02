الاثنين, 08 حزيران 2020

تم قبل ظهر اليوم، توقيع بروتوكول هبة مقدّمة من السلطات الألمانية إلى الجيش اللبناني، عبارة عن معدات وأجهزة طبية مخصصة للوقاية من فيروس كورونا. وقّع البروتوكول عن جانب السلطات الألمانية السفير الألماني في لبنان السيد Georg Birgelen وعن الجانب اللبناني قائد الجيش العماد جوزاف عون.

وقد ألقى السفير Birgelen كلمةً أكّد فيها عزم بلاده على دعم لبنان وجيشه في التغلب على فيروس كورونا، إضافةً إلى استمرارها بتقديم المساعدات وتعزيز الصداقة المتينة بين شعبَيْ الدولتين.

من جهته أعرب العماد عون عن شكره العميق لدولة ألمانيا شعباً وجيشاً على هذه الخطوة التي ستساعد المؤسسة العسكرية على تطوير قدراتها الطبية لمواجهة الوباء وحماية عناصرها وعائلاتهم من خطر الإصابة. ولفت إلى أنّ هذا الدعم يأتي في سياق مبادرات سابقة أهمّها المساعدات للقوات البحرية في الجيش التي عززت إمكانات حماية الحدود البحرية. كما أعرب عن أمله في استمرار التعاون مع الجيش الألماني لما فيه خير البلدين.