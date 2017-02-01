توقيع مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجامعة اللبنانية واتفاقية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر

الثلاثاء, 22 كانون الثاني 2019

تمَّ قبل ظهر اليوم في قيادة الجيش ـــ اليرزة توقيع مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجامعة اللبنانية، تشمل التعاون في إطار حقوق الإنسان، واتفاقية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تتضمن تجهيز مستوصف في قيادة الشرطة العسكرية وآخر في شرطة منطقة بيروت. حضر حفل التوقيع نائب رئيس الأركان للعديد العميد الركن خليل يحي ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ـــ بيروت السيد Christophe Martin ووفد من إدارة الجامعة اللبنانية.

وقد شكر العميد يحي إدارة الجامعة اللبنانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر على التعاون المستمر مع الجيش، لا سيَّما في مجالَي القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وختاماً أُقيمَ حفل كوكتيل في المناسبة.