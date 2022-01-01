توقيف أحد أبرز المزورين في منطقة بريتال

الجمعة, 15 آذار 2024

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 15 / 3 / 2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة بريتال اللبناني (م.ط.) وهو أحد أبرز المزورين، حيث ضبطت بحوزته مستندات رسمية مزورة (بيانات قيد، إيصالات شركات مالية، إقامات)، وأختام مزورة، ومستندات أجنبية مزورة، وعدة تزوير، إضافة إلى آلات الكترونية مختلفة، كما ضبطت سلاحاً حربياً وسيارتين مسروقتين، وهو مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم إطلاق النار من أسلحة حربية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.