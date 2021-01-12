توقيف أشخاص على متن مركب يُستخدم في عمليات التهريب غير الشرعي

السبت, 09 تشرين الأول 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ ٩ /١٠/ ٢٠٢١ قرابة الساعة 15.00 تمكنت دورية تابعة للقوات البحرية من ضبط مركب يُستخدم في عمليات التهريب غير الشرعي على بعد خمسة كيلومترات من جزيرة الارانب - الشمال .

وكان المركب يتجه من سوريا إلى قبرص وعلى متنه ١٢ شخصاً من الجنسية السورية ولبناني واحد، وكان قد فُقد الاتصال بهم منذ حوالى أربعة أيام، بعدما ضلّ المركب طريقه.

تمّ توقيفهم وبوشرت التحقيقات باشراف القضاء المختص.