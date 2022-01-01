توقيف أشخاص في إطار ملاحقة المنتمين إلى تنظيم داعش الإرهابي

الأربعاء, 01 تشرين الثاني 2023

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت مديرية المخابرات السوريَّين (م.ه.) و(غ.ح.) لانتمائهما إلى تنظيم داعش الإرهابي. وبالتحقيق معهما، اعترف الأول أنه دخل إلى لبنان خلسة حيث كُلف بتجنيد أتباع للتنظيم، ومراقبة تحركات الجيش اللبناني وتحديد مواقع لأحد الأحزاب اللبنانية وإحداثيات سجن رومية وتصويره. كما اعترف الثاني بتنفيذ عدة مهمات لصالح التنظيم، وقد أحيل الموقوفان على القضاء المختص.

وفي السياق عينه، أوقفت مديرية المخابرات في مدينة طرابلس اللبنانيَّين (ع.ح.) و(ع.ر.) والسوري (م.ف.) لمتابعتهم إصدارات التنظيم المذكور.