توقيف أشخاص في الضاحية الجنوبية

الثلاثاء, 14 حزيران 2022

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 14/ 6/ 2022 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في الضاحية الجنوبية المواطنين

(ع.ض) و(ز.ي) و(ه.ح) و(ع.و)، لوجود مذكرات توقيف بحقهم بجرائم منها السلب وسرقة دراجات نارية، وتعاطي المخدرات وترويجها، وتهديد مواطنين وترويعهم وافتعال إشكالات تخللها إطلاق نار، وحيازة أسلحة حربية. ضُبط بحوزتهم مسدسان حربيان وكمية من المخدرات ومبلغ من المال، إضافة إلى دراجة نارية مسروقة.

سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.