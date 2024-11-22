توقيف أشخاص في بلدة الحصنية – عكار ومنطقة المنكوبين - طرابلس

الجمعة, 22 تشرين الثاني 2024

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 21 / 11 / 2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة الحصنية – عكار المواطنين: (ع.ع.د.)، (ف.ك.)، (خ.ج.)، (ه.ب.)، لتنظيمهم مَسيرات مسلحة أثناء تشييع أحد المواطنين في البلدة، وظهورهم فيها وهُم يشهرون أسلحة حربية، وإطلاقهم النار في الهواء، وضبطت كمية من الأسلحة في حوزتهم.

كذلك أوقفت وحدة من الجيش في منطقة المنكوبين – طرابلس المواطن (م.ح.) لإطلاقه النار وتورطه في إشكال وقع في المنطقة بتاريخ 21 / 11 / 2024.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص وتتم المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.