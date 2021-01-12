توقيف أشخاص في بلدة بريتال

الجمعة, 17 أيلول 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 16/ 9/ 2021، نفذت دورية من مديرية المخابرات حملة دهم في بلدة بريتال ‏واوقفت كلاً من (أ.ع)، (م.ط)، (م.أ) و(خ.ط) والسوريين (ع.ح) و(ع.خ)، لقيامهم ‏بتأليف عصابة سرقة سيارات ودراجات نارية وسلب بقوة السلاح.

وأثناء عمليات الدهم تعرضت الدورية الى اطلاق نار وقذيفة أر بي جي ما أضطر عناصرها للرد ‏دون وقوع إصابات وعثرت داخل منازلهم على ثلاث ‏سيارات مسروقة، ودراجتين ناريتين مسروقتين، اضافة الى عدد من بطاقات الهوية والأوراق الثبوتية المزورة، ومبلغ مالي ‏واجهزة هواتف خلوية.‏

سُلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.