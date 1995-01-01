توقيف أشخاص في بلدتي داريا – كسروان وشما - المتن لتورطهم في عمليات سرقة

الاثنين, 12 حزيران 2023

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 12 / 6 / 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدتي داريا – كسروان وشما – المتن المواطنَين (ه.ش.) و(غ.ر.) لتنفيذهما أكثر من 15 عملية سرقة لمنازل ومعامل ومرائب سيارات في أماكن وتواريخ مختلفة. كما أوقفت السوريَّين (ص.ح.) و(ح.س.) لإقدامهما على شراء المسروقات ونقلها. وقد دهمت الدورية منازلهم وضبطت داخلها بنادق صيد مسروقة.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.