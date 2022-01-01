توقيف أشخاص في طرابلس

الاثنين, 11 نيسان 2022

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 11 / ٤ /٢٠٢٢ دهمت قوة من الجيش في طرابلس منازل المواطنين: (ح.ي.)، (و.ع.)، (و.ص.)، (ع.ن.)، (خ.ح.)، (ط.ع.)، (م.س.) والسوري (ز.ع.) وأوقفتهم. وهم مطلوبون لارتكابهم عدة جرائم منها قتل مواطن نتيجة إشكال في منطقة باب الرمل، والسلب بقوة السلاح، وافتعال مشكلات وإطلاق النار في مناطق: باب الرمل، القبة، التبانة، جبل محسن، الضم والفرز، وضبطت بحوزتهم أسلحة فردية.

سُلم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق.