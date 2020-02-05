توقيف أشخاص في محلة القبة ــــ طرابلس

الأربعاء, 11 آذار 2020

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخه، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة القبة ــــ طرابلس، كلاً من المدعوّين (م.م) و (ج.ص) لمشاركتهما مع آخرين في إشكال بسبب خلافات مادية بين طرفين، تخلله إطلاق نار من أسلحة حربية، ما أدى إلى إصابة عدد من السيارات التي كانت مركونة في المحلة. وقد دهمت الدورية منازل مُطلقي النار، حيث ضبطت داخل منزل المدعو (ج.ص) جهازاً لاسلكياً وسلاحاً حربياً.

بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.