توقيف أشخاص في محلة شعت - بعلبك على أثر تبادل إطلاق النار

السبت, 25 شباط 2017

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخه الساعة 14,30، أقدم أشخاص يستقلون سيارتين عند مفرق بلدة شعت - بعلبك على تبادل إطلاق النار من أسلحة حربية، ما أدى إلى إصابة بعضهم بجروح، وعلى الأثر تدخلت قوة من الجيش وأوقفت المدعو حسن علي سعد الله زعيتر الذي كان ينقل بسيارته المدعو ايلي حرب بعد أن أقدم على خطفه في وقت سابق، وقد أصيب كل من المدعوين زعيتر وحرب بالإضافة إلى شخصين آخرين بجروح، حيث تمّ نقلهم إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة، فيما ضبطت قوى الجيش في مكان الحادث نحو 250 كلغ من مادة حشيشة الكيف، وتجري ملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص.