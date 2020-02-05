توقيف أشخاص في محلة وادي الزينة ومنطقة الضاحية الجنوبية

الخميس, 20 شباط 2020

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة وادي الزينة، المدعو (ح.خ) أحد أبرز المطلوبين بعدّة مذكرات توقيف، منها تأليف عصابة مسلّحة، تهريب أشخاص، إطلاق نار، نقل أسلحة حربية، حجز حرّية مقابل فدية مالية، تبييض أموال، اتجار بالبشر، قتل أشخاص ومحاولة قتل آخرين بعد تهديدهم، إقامة غير مشروعة، دخول البلاد خلسة والاتجار بالمخدرات.

تتم المتابعة لتوقيف باقي أفراد العصابة.

كما أوقفت دورية أخرى من المديرية المذكورة في منطقة الضاحية الجنوبية، السوري (م.م) على متن دراجة نارية مسروقة، لقيامه بأعمال سلب بالقوة والاحتيال على المواطنين في مناطق خلدة والشويفات وطريق المطار، ولإقدامه على ترويج عملة مزوّرة لصالح تجار مخدرات.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.