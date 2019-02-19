توقيف أشخاص في محلتي الضبية ونهر ابراهيم وضبط كمية من المخدرات

الخميس, 07 آذار 2019

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات بتاريخه في محلة الضبية، المدعو إيلي وجيه الحاج لإقدامه على ترويج المخدرات في المحلة المذكورة، وضبطت بحوزته كميات متنوعة من المواد المخدرة، بالإضافة إلى مبلغ مالي. كما أوقفت في محلة نهر ابراهيم كلاً من محمد أحمد الأحمد، عبد الله خالد الحسن والسوري جاسم عواد العلي لحيازتهم كمية من المخدرات.

وقد بوشرت التحقيقات مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.