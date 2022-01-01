توقيف أشخاص في مدينة الهرمل

الخميس, 28 نيسان 2022

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 28 /4 /2022، بعد عملية مراقبة دقيقة، نفذت دورية من مديرية المخابرات في مدينة الهرمل كميناً وأوقفت بنتيجته السوريين (ط.ح) و(ص.ل) و(ح.ع)، وذلك لإقدامهم بتاريخ 26 /4 /2022 على خطف رجل الأعمال (أ.ج) من بلدة لالا – البقاع الغربي، ومشاركتهم في عمليات خطف سابقة، علماً أنه تم تحرير رجل الأعمال المذكور من قبل المديرية بتاريخ 27 /4 /2022.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.