توقيف أشخاص في مدينة طرابلس لحيازتهم أسلحة حربية وكمية من حشيشة الكيف

الأحد, 22 كانون الأول 2019

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:

أوقفت وحدات الجيش في مدينة طرابلس بتاريخ 21 / 12 / 2019، 29 شخصاً بينهم 17 من الجنسية السورية، لحيازتهم أسلحة حربية وكمية من حشيشة الكيف، ولتجول بعضهم داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية.

وقد شملت المضبوطات مسدسين حربيين وكميّة من الذخائر وأعتدة عسكرية وممنوعات، وعدداً من الآليات والدرّاجات النارية.

تمّ تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة.