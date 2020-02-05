توقيف أشخاص في مناطق عدة من جبل لبنان

الثلاثاء, 25 شباط 2020

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مناطق: جونية، جبيل، عشقوت وحريصا، كلاً من: (س.و)، (د.س) والسوريين: (أ.ص)، (ع.د)، و(ع.ب)، لإقدامهم على تأليف عصابة سرقة دراجات نارية والقيام ببيعها بعد تحويرها ولعدم حيازتهم أوراق ثبوتية قانونية، بالإضافة الى تعاطيهم المخدرات.

كما أوقفت دورية أخرى من المديرية المذكورة في محلة الزلقا، كلاً من: (ج.ص)، (د.أ)، و(ع.م) لانتحالهم صفة أمنية، والإحتيال على عدد من الأشخاص وسلب أحدهم مبلغاً من المال، وتعاطيهم المخدرات وترويجها.

بوشرت التحقيقات مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.