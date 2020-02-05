توقيف أشخاص في مناطق عدة

الجمعة, 13 آذار 2020

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت بتاريخ اليوم دورية من مديرية المخابرات في محلة الغبيري كلاً من المواطنين (ح.س) و(غ.ز). كما أوقفت دورية اخرى في منطقة صيدا كلاً من المواطنين (ف.د) و(ع.ج) والفلسطيني (ر.ب)، لقيامهم بممارسة مهنة الصيرفة دون ترخيص.

كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة في محلة التبانة المدعو (ط.س) لتعاطيه المخدرات ولقيامه بطعن المواطن (ا.ش) في صدره على خلفية اشكال شخصي ما أدى إلى وفاته.

بوشر التحقيق مع الموقوفِين بإشراف القضاء المختص.