توقيف أشخاص في مناطق مختلفة بجرم إطلاق النار وحيازة أسلحة

السبت, 07 كانون الثاني 2017

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت قوى الجيش في منطقتي طرابلس والضاحية الجنوبية، كلاً من: المواطنين ابراهيم فدعان المصري واسماعيل رباح الخضر وحسين أكرم جوني ورشيد قاسم الجمال وربيع حسين مرتضى، وذلك لإقدامهم جميعاً على إطلاق النار من أسلحة حربية في أوقات سابقة.

كما أوقفت في محلة أبي سمرا - طرابلس المدعو يحيى خالد فتاح لحيازته رمانة يدوية ومسدساً حربياً، كذلك أوقفت في محلة دورس – بعلبك المواطن صقر علي العكاري وضبطت بحوزته مسدساً حربياً وكمية من الذخائر الخفيفة.

تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.