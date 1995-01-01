توقيف أشخاص في مناطق مختلفة بجرم إطلاق النار وحيازة أسلحة

الخميس, 19 كانون الثاني 2017

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت قوى الجيش في مناطق الشياح ودير عمار ودورس، المواطنين: حسن أحمد شداد وأحمد حسن تامر وحسن عقيل الأطرش وعلي محمد مشيك، لإقدامهم على إطلاق النار من أسلحة حربية في أوقات سابقة. كما أوقفت في محلة لالا – البقاع الغربي، المواطن بهاء محمد ديشوم لقيادته سيارة نوع جيب شيروكي من دون لوحات وأوراق قانونية، وضبطت بحوزته مسدساً حربياً.

تمّ تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المرجع المختص لإجراء اللازم.