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توقيف أشخاص في مناطق مختلفة بجرم إطلاق النار وحيازة أسلحة
الخميس, 19 كانون الثاني 2017
صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:
أوقفت قوى الجيش في مناطق الشياح ودير عمار ودورس، المواطنين: حسن أحمد شداد وأحمد حسن تامر وحسن عقيل الأطرش وعلي محمد مشيك، لإقدامهم على إطلاق النار من أسلحة حربية في أوقات سابقة. كما أوقفت في محلة لالا – البقاع الغربي، المواطن بهاء محمد ديشوم لقيادته سيارة نوع جيب شيروكي من دون لوحات وأوراق قانونية، وضبطت بحوزته مسدساً حربياً.
تمّ تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المرجع المختص لإجراء اللازم.