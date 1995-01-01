توقيف أشخاص في منطقة الشراونة وعند حاجز حربتا

الثلاثاء, 27 حزيران 2023

صدر عن قيادة الجيش ــــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 27/ 6/ 2023، نفذت وحدة من الجيش في منطقة الشراونة – بعلبك عمليات دهم منازل مطلوبين بجرائم الخطف والسلب والإتجار بالمخدرات وإطلاق النار، وأوقفت المواطنَين (ج.ج.) و(ت.ج.) وضبطت سيارتين غير قانونيتين وعددًا من الأسلحة الحربية وكمية من الذخيرة والمخدرات.

كما أوقفت وحدة أخرى عند حاجز حربتا المواطن (ا.ك.) والسوري (ح.ج.)، وضبطت في حوزتهما كمية من حشيشة الكيف وحبوب الكبتاغون، بالإضافة إلى مسدس حربي.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.