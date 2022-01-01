توقيف أشخاص في منطقة المنكوبين ــ طرابلس ومصادرة أسلحة وذخائر

الخميس, 17 آذار 2022

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 17 / 3 / 2022 دهمت قوّة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات أماكن عدة في منطقة المنكوبين – طرابلس وأوقفت السوريين (ع.خ) و(م.خ) و(أ.ح) والمواطنين (م.م) و(ع.أ) وضبطت بحوزتهم بندقيتين نوع كلاشنكوف إضافةً إلى 19 ممشط و492 طلقة عائدة لهما وأربع جعبٍ عسكريةٍ، ورمانتين يدويتين، وخمس دراجات نارية دون أوراق قانونية، إضافة إلى كمية من المخدرات وبيك آب مسروق.

سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.