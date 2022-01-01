توقيف أشخاص في منطقة صحراء الشويفات

الجمعة, 06 أيار 2022

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 5 / 5 / 2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات المواطن (م.ز) لارتكابه جرائم: إطلاق النار، وترويج عملة مزورة، وسرقة دراجات نارية وبيعها، وافتعال المشاكل، وترويج المخدرات. كما أوقفت الدورية السوريين (ب.ع) و(ح.د) بجرم تعاطي المخدرات وترويجها، وضُبط بحوزتهما كمية منها (164 ظرف باز كوكايين، 230 ظرف كوكايين، 7 أكياس صغيرة الحجم من مادة الماريجوانا، 3 كرات صغيرة الحجم من حشيشة الكيف)، بالإضافة إلى مبلغ مالي.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.