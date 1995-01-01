توقيف أشخاص في منطقة صحراء الشويفات ضمن إطار ملاحقة تجار المخدرات وعمليات ‏السلب والسرقة ‏

السبت, 13 أيار 2023

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:‏



بتاريخ 12 / 5 / 2023، وفي إطار ملاحقة تجارة المخدرات وعمليات ‏السلب والسرقة، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات أماكن اختباء مطلوبين وأوقفت المواطنَين (ح.ز.) و(ر.ز.) لإقدامهما على إطلاق النار وإصابة مواطنين، ‏وتنفيذ عمليات خطف وسلب بقوة السلاح. وكان الأول قد فر من السجن بتاريخ سابق.

كما أوقفت الدورية المواطن (أ.ز.) والمصري ‏‏(ص.س.) لتأليفهما مع الموقوفَين المذكورَين (ح.ز.) و(ر.ز.) عصابة لتعاطي المخدرات وترويجها، وضبطت في حوزتهما كمية كبيرة ‏ومتنوعة من المواد المخدرة وحشيشة الكيف، إضافة إلى مبلغ مالي و٣ دراجات ‏نارية غير قانونية.‏

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.‏