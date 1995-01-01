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توقيف أشخاص في منطقة صحراء الشويفات ضمن إطار ملاحقة تجار المخدرات وعمليات السلب والسرقة
السبت, 13 أيار 2023
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:
بتاريخ 12 / 5 / 2023، وفي إطار ملاحقة تجارة المخدرات وعمليات السلب والسرقة، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات أماكن اختباء مطلوبين وأوقفت المواطنَين (ح.ز.) و(ر.ز.) لإقدامهما على إطلاق النار وإصابة مواطنين، وتنفيذ عمليات خطف وسلب بقوة السلاح. وكان الأول قد فر من السجن بتاريخ سابق.
كما أوقفت الدورية المواطن (أ.ز.) والمصري (ص.س.) لتأليفهما مع الموقوفَين المذكورَين (ح.ز.) و(ر.ز.) عصابة لتعاطي المخدرات وترويجها، وضبطت في حوزتهما كمية كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة وحشيشة الكيف، إضافة إلى مبلغ مالي و٣ دراجات نارية غير قانونية.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.