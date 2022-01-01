توقيف أشخاص في منطقتي البداوي والزيتون أبي سمراء ــ طرابلس

الخميس, 21 تموز 2022

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 20 /7 /2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة البداوي المواطنَين (ع.ع) و(ت.ع) المطلوب توقيفهما بعدة وثائق إطلاق نار ورمي رمانات يدوية بتواريخ مختلفة، ما أدى إلى مقتل طفل وإصابة آخرين، ولتعاطي الأخير مواد مخدّرة.

وبتاريخ 21 /7 /2022، أوقفت قوة من الجيش في منطقة الزيتون، أبي سمراء – طرابلس، المواطنِين (ح.ن.) و(ر.ق.) و(م.ح)، وضبطت في حوزتهم سلاح كلاشينكوف ومسدسًا من دون رخصة وكمية من الذخيرة والمماشط.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.