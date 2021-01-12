توقيف أشخاص في منطقتي الهرمل والفاعور

الثلاثاء, 04 كانون الثاني 2022

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 4 / 1 / 2022 أوقفت وحدة من الجيش على حاجز المحطة- الهرمل المواطنة (أ.ث) برفقة ابنتها، أثناء محاولتها تهريب كمية من الأسلحة الحربية والذخائر المخبأة داخل سيارتها، وتتضمن: سلاحين نوع دوشكا و3 كلاشنكوف و5 مسدسات حربية بالإضافة إلى كمية من الذخائر العائدة لها.

كما أوقفت وحدة أخرى في منطقة الفاعور المواطن (ي.خ)، لإقدامه على سرقة كابلات الكهرباء في المنطقة.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين باشراف القضاء المختص.