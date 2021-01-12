توقيف أشخاص في منطقتي بخعون - الضنية والبداوي - طرابلس

الاثنين, 09 آب 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 9 / 8 / 2021 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة بخعون – الضنية المدعو (ه.ع) لاقدامه على قتل المواطن محمد عبد الرزاق عبيد على خلفية تعبئة مادة البنزين داخل إحدى محطات المحروقات.

كما أوقفت دورية أخرى في محلة البداوي – طرابلس المدعو (ي.ر) لاقدامه على قتل كل من حسين حسين وعلاء أحمد أثناء مرورهما على متن دراجة نارية، بسبب خلافات سابقة.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.